Parcours à vélo électrique

Val-d'Oise

Parcours à vélo électrique RDV Office de tourisme intercommunal de Cergy-Pontoise, Porte du Vexin, 3 juin 2023, Pontoise. Parcours à vélo électrique 3 et 4 juin RDV Office de tourisme intercommunal de Cergy-Pontoise, Porte du Vexin L’association AVELEC proposera des parcours pour visiter des jardins, à vélo électrique. RV devant l’Office de Tourisme intercommunal de Cergy-Pontoise à partir de 10h. RDV Office de tourisme intercommunal de Cergy-Pontoise, Porte du Vexin Place de la Piscine 95300, Pontoise Pontoise 95300 Centre-Ville Val-d’Oise Île-de-France 01 34 41 70 60 https://www.ot-cergypontoise.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 34 41 70 60 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

