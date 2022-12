RDV Odéon Les Disquaires Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

RDV Odéon Les Disquaires, 26 janvier 2023, Paris. Le jeudi 26 janvier 2023

de 20h00 à 22h00

. payant Accès concert : 5 EUR

Découvrez le duo RDV Odéon et ses derniers morceaux en live aux Disquaires ! RDV Odéon c’est deux amis d’enfance, Alex et Lucas. Nés dans les années 90, ils sont bercés par des styles musicaux très variés allant de la funk à l’électro, en passant par le hip hop. De cette union naît une identité qui leur est propre, mélange de pop et de rap. Aujourd’hui, il ont choisi les Disquaires pour présenter leurs derniers morceaux en live. Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m) Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m) Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact :

RDV Odéon

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Les Disquaires Adresse 6 Rue des Taillandiers Ville Paris lieuville Les Disquaires Paris Departement Paris

Les Disquaires Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

RDV Odéon Les Disquaires 2023-01-26 was last modified: by RDV Odéon Les Disquaires Les Disquaires 26 janvier 2023 Les Disquaires Paris Paris

Paris Paris