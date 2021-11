Paris 59 rivoli Paris RDV Odéon ce dimanche soir au 59 Rivoli ! 59 rivoli Paris Catégorie d’évènement: Paris

59 rivoli, le dimanche 21 novembre à 19:00

RDV Odéon c’est deux amis d’enfance. Nés à Paris dans les années 90’, Ils sont bercés par des styles musicaux très variés allant de la funk à l’électro, en passant par le hip hop. De cette union naît une identité qui leur est propre, mélange de pop et de rap. Line up : Alexandre Baldassarra au clavier et Lucas Neris à la voix Style : pop rap Facebook : [https://www.facebook.com/rdvodeon](https://www.facebook.com/rdvodeon) Insta : [https://www.instagram.com/rdvodeon/](https://www.instagram.com/rdvodeon/) Morceau : [https://youtu.be/G12Qa7F-b6Q](https://youtu.be/G12Qa7F-b6Q) Chaine youtube : [https://www.youtube.com/channel/UCGG0R8JiYycjviE9dWTGlCA/featured](https://www.youtube.com/channel/UCGG0R8JiYycjviE9dWTGlCA/featured) Y assister : Inscription très conseillée par mail à [resa59rivoli@gmail.com](mailto:resa59rivoli@gmail.com) (nom, nombre de places à renseigner) Entrée gratuite, sortie au chapeau Lieu : Galerie du 59 Rivoli 19h-20h

TARIF : Entrée libre et/ou sortie au chapeau ! INSCRIPTION très conseillée sur : resa59rivoli@gmail.com

