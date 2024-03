RDV numériques des lundis soirs EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Martigues, lundi 8 avril 2024.

RDV numériques des lundis soirs Les médiateurs numériques de la ville proposent ce rendez-vous pour toujours plus de découvertes et d’expériences numériques ! 8 avril – 24 juin, certains lundis EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Sur inscription, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-08T17:00:00+02:00 – 2024-04-08T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-24T17:00:00+02:00 – 2024-06-24T19:00:00+02:00

Présentation

Tout niveau

Un temps convivial où nous vous proposons des thèmes à aborder et où nous répondons à vos questions. Certaines de ces séances seront consacrées à mesurer votre progression (voir Diagnotic).

En savoir plus

Les Espaces publics numériques (EPN) accompagnent des publics adultes dans l’appropriation des usages et des outils des numériques.

Ils sont animés par le service Développement numérique de la Direction de l’Innovation Numérique et des Systèmes d’Information (DINSI) de la Ville de Martigues.

Les 2 EPN de la ville sont labélisés SUD LABS par la région Sud Provence Alpes Côte dAzur

Retrouvez-nous sur notre page Facebook

Localisation

EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Quai Lucien Toulmond, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442494598 https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique/espaces-publics-numeriques [{« type »: « phone », « value »: « 0442490267 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0442494598 »}, {« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/EPN.martigues/ »}]

numérique médiation

Photo by Van Tay Media on Unsplash