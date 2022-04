RDV numérique – spécial Kids Médiathèque Muncipale Bruz Catégories d’évènement: Bruz

Ille-et-Vilaine

RDV numérique – spécial Kids Médiathèque Muncipale, 23 avril 2022, Bruz. RDV numérique – spécial Kids

Médiathèque Muncipale, le samedi 23 avril à 10:30

Les enfants de 7 à 12 ans pourront découvrir la réalité augmentée à partir de livres ou d’objets (Merge cube, poster Birdie Memory). Avis aux curieux, inscrivez-vous, places limitées !

Sur inscription. Gratuit.

On profite du dernier week-end des vacances pour proposer un RDV numérique spécial kids sur la réalité augmentée. Médiathèque Muncipale 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz Centre ville Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T10:30:00 2022-04-23T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bruz, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Médiathèque Muncipale Adresse 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Ville Bruz lieuville Médiathèque Muncipale Bruz Departement Ille-et-Vilaine

Médiathèque Muncipale Bruz Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bruz/

RDV numérique – spécial Kids Médiathèque Muncipale 2022-04-23 was last modified: by RDV numérique – spécial Kids Médiathèque Muncipale Médiathèque Muncipale 23 avril 2022 Bruz Médiathèque Muncipale Bruz

Bruz Ille-et-Vilaine