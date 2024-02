RDV numérique Médiathèque Muncipale Bruz, samedi 10 février 2024.

RDV numérique La Médiathèque met à disposition 3 robots un Bee-Bot et un Cubetto accessibles à partir de 5 ans et un Thymio à partir de 8 ans. Samedi 10 février, 10h30 Médiathèque Muncipale Entrée libre, Gratuit

Vous souhaitez tester et découvrir comment ces petits robots abordent la programmation ? Adultes et enfants accompagnés d’un adulte sont les bienvenus pour les découvrir. Les robots seront à disposition pendant 1h avec un bibliothécaire pour vous accompagner.

Médiathèque Muncipale 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Centre ville Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/a-venir/259-rdv-numerique »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-bruz.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0299053060 »}]

