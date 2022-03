RDV Numérique Maison de services Cunlhat Cunlhat Catégories d’évènement: Cunlhat

Puy-de-Dôme

RDV Numérique Maison de services Cunlhat, 21 avril 2022, Cunlhat. RDV Numérique

Maison de services Cunlhat, le jeudi 21 avril à 17:00

Venez avec vos questions et votre appareil pour trouver ensemble des réponses

2€

Atelier pour s’aider à utiliser son ordi, sa tablette ou son téléphone qui s’adresse à tous du débutant à la personne expérimentée. Entre 17h et 19h Maison de services Cunlhat 8 grande rue Cunlhat Cunlhat Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-21T17:00:00 2022-04-21T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cunlhat, Puy-de-Dôme Autres Lieu Maison de services Cunlhat Adresse 8 grande rue Cunlhat Ville Cunlhat lieuville Maison de services Cunlhat Cunlhat Departement Puy-de-Dôme

Maison de services Cunlhat Cunlhat Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cunlhat/

RDV Numérique Maison de services Cunlhat 2022-04-21 was last modified: by RDV Numérique Maison de services Cunlhat Maison de services Cunlhat 21 avril 2022 Cunlhat Maison de services Cunlhat Cunlhat

Cunlhat Puy-de-Dôme