**IMPROMPTUS MIYAZAKI** à 13h30, 14h30 – avec le Conservatoire **VISITE COMMENTÉE DE L’EXPO RÉGIS LOISEL** 14h – Odyssud **ATELIER MANGA** 14h et 16h – avec Caly **CONFÉRENCE MUSICALE MIYAZAKI** 15h **ATELIER FABRICATION DE MASQUES** 15h30 – avec Guillaumit & Les Plasticiens Volants Réalisez des costumes utilisant la réalité augmentée au moyen de l’application « Carnaval augmenté ». Trois personnages mutants venus du fond des océans s’invitent à la fête pour repeupler le monde aquatique avec leurs pouvoirs étranges. Fabriquez votre masque au cours d’un atelier et venez ensuite défiler aux côtés des trois personnages mutants pour une «Parade engloutie» en fanfare ! **BD GOÛTER** 16h30 – avec Toul’9 **LA PARADE ENGLOUTIE** 17h30 – avec Guillaumit & Les Plasticiens Volants Participez à une performance joyeuse et loufoque en déambulant au rythme d’une parade endiablée aux côtés de drôles de créatures gonflables en réalité augmentée ! Gratuit / Tout public / Renseignements au service action culturelle

Un nouveau RDV NOMADE vous attend et vous réserve encore des surprises : spectacles, rencontres, ateliers pour toute la famille, au plus près de chez vous. Odyssud 4 Avenue du Parc, 31700 Blagnac Blagnac Haute-Garonne

