RDV nature : nichoirs Saint-Aubin-le-Cloud, 26 février 2023, Saint-Aubin-le-Cloud .

RDV nature : nichoirs

2023-02-26 10:00:00 – 2023-02-26 12:00:00

A partir de janvier/février, les passereaux de nos jardins commencent à chercher un endroit pour accueillir les couvées du printemps. Pour les aider dans cette tâche et participer à la biodiversité de nos campagnes, il est temps d’installer ces petites cabanes, véritables maternités à oisillons.

Les bénévoles de la MPT ont préparé des kits nichoirs pour les mésanges, les rouges-gorges, …Ils vous proposent un atelier de « construction » de ces kits ; chacun repartant avec son kit monté, prêt à être installé dans son jardin.

Durant cette matinée « atelier nichoir » un temps ludique sera proposé pour vous donner quelques conseils sur la pose, l’entretien et l’impact des nichoirs chez vous. A quoi sert un nid, qui l’utilise, combien de temps… venez tester vos connaissances avec un quizz et autres jeux et autres jeux collectifs (à faire seul ou en famille).

