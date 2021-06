Fournes-en-Weppes Eglise de Fournes en weppes Fournes-en-Weppes RDV Nature: l’homme et la nature Eglise de Fournes en weppes Fournes-en-Weppes Catégorie d’évènement: Fournes-en-Weppes

le dimanche 29 août à 15:00

Une plate-bande au bord d’un chemin, un recoin oublié au fond de votre jardin… Pour s’exprimer, la nature a besoin de trois fois rien ! Cette balade au cœur de la plaine agricole des Weppes vous prouvera que la biodiversité sait s’accommoder de l’Homme et de ses activités.

sur inscription

Sortie nature guidée et gratuite dans le cadre du partenariat avec Le département du Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-29T15:00:00 2021-08-29T17:00:00

