Aux Près du Hem, il y a les jeux bien sûr ! Mais aujourd’hui, les enfants, c’est en reporter naturaliste que vous allez découvrir votre parc préféré. Partons à la rencontre des animaux, des arbres, des plantes, et écrivons l’histoire de ce beau matin d’été ! Implication et bonne humeur exigées !!!

sur inscription

