RDV Nature et Culture Saint-Aubin-le-Cloud Saint-Aubin-le-Cloud Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-Aubin-le-Cloud

RDV Nature et Culture Saint-Aubin-le-Cloud, 13 mars 2022, Saint-Aubin-le-Cloud. RDV Nature et Culture Maison Pour Tous de Saint-Aubin-le-Cloud 11 Rue de l’Hôtel de Ville Saint-Aubin-le-Cloud

2022-03-13 10:00:00 – 2022-03-13 12:15:00 Maison Pour Tous de Saint-Aubin-le-Cloud 11 Rue de l’Hôtel de Ville

Saint-Aubin-le-Cloud Deux-Sèvres Saint-Aubin-le-Cloud EUR 3 Le dimanche 13 mars à 10h la MPT de Saint-Aubin-le-Cloud vous propose un atelier « Gîte à chauves-souris » Cet atelier permet de vous informer sur nos voisins ailés de la nuit, de comprendre pourquoi ils sont très importants au même titre que les insectes par exemple, ainsi que de vous faire participer à la survie de ces animaux pour les aider à trouver des refuges après l’hiver en construisant leurs gîtes. Venez prendre part à cet atelier pour en savoir plus sur ces animaux volants, et fabriquer votre gîte à coups de marteau ! Nombre de places limité- sur inscription Le dimanche 13 mars à 10h la MPT de Saint-Aubin-le-Cloud vous propose un atelier « Gîte à chauves-souris » Cet atelier permet de vous informer sur nos voisins ailés de la nuit, de comprendre pourquoi ils sont très importants au même titre que les insectes par exemple, ainsi que de vous faire participer à la survie de ces animaux pour les aider à trouver des refuges après l’hiver en construisant leurs gîtes. Venez prendre part à cet atelier pour en savoir plus sur ces animaux volants, et fabriquer votre gîte à coups de marteau ! Nombre de places limité- sur inscription +33 5 49 63 16 18 Le dimanche 13 mars à 10h la MPT de Saint-Aubin-le-Cloud vous propose un atelier « Gîte à chauves-souris » Cet atelier permet de vous informer sur nos voisins ailés de la nuit, de comprendre pourquoi ils sont très importants au même titre que les insectes par exemple, ainsi que de vous faire participer à la survie de ces animaux pour les aider à trouver des refuges après l’hiver en construisant leurs gîtes. Venez prendre part à cet atelier pour en savoir plus sur ces animaux volants, et fabriquer votre gîte à coups de marteau ! Nombre de places limité- sur inscription CITOYENNETÉ CULTURE SOCIAL SPORTS MPT

Maison Pour Tous de Saint-Aubin-le-Cloud 11 Rue de l’Hôtel de Ville Saint-Aubin-le-Cloud

dernière mise à jour : 2022-02-11 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Saint-Aubin-le-Cloud Autres Lieu Saint-Aubin-le-Cloud Adresse Maison Pour Tous de Saint-Aubin-le-Cloud 11 Rue de l'Hôtel de Ville Ville Saint-Aubin-le-Cloud lieuville Maison Pour Tous de Saint-Aubin-le-Cloud 11 Rue de l'Hôtel de Ville Saint-Aubin-le-Cloud Departement Deux-Sèvres

RDV Nature et Culture Saint-Aubin-le-Cloud 2022-03-13 was last modified: by RDV Nature et Culture Saint-Aubin-le-Cloud Saint-Aubin-le-Cloud 13 mars 2022 Deux-Sèvres Saint-Aubin-le-Cloud

Saint-Aubin-le-Cloud Deux-Sèvres