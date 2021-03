RDV NATURE EN ANJOU : STAGE « AU FIL DE LA SÈVRE NANTAISE », 22 mai 2021-22 mai 2021, Sèvremoine.

RDV NATURE EN ANJOU : STAGE « AU FIL DE LA SÈVRE NANTAISE » 2021-05-22 – 2021-05-22 Lieu dit Le Manis – LE LONGERON Le Rocher du Manis

Sèvremoine 49710 Sèvremoine Maine-et-Loire

Au fil de l’eau venez vous balader à la découverte des plantes sauvages et de ce site granitique. Entre forêt, rivières et patrimoine nous découvrirons une partie d’un vaste site protégé : les coteaux de la sèvres nantaises. Nous continuerons à la recherche des lichens, mystérieuse combinaison entre un champignon et une algue!

Prévoir des chaussures de marche. Un carnet sera distribué aux enfants pour faire une empreinte de feuilles croisées en chemin. Nous dégusterons pour finir un sirop artisanal réalisé avec des plantes locales.

La balade est de 5km.

Gratuit.

Port du masque.

Baladez vous et découvrez l’univers des plantes sauvages dans un site granitique entre forêt, rivière et patrimoine.

association@eco-formation.org +33 7 82 06 86 60 http://eco-formation.org/stages/au-fil-de-la-sevre-nantaise-rdv-nature-en-anjou-gratuit-2/

