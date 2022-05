RDV NATURE EN ANJOU : EXPOSITION AU JARDIN DU CLOÎTRE Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Catégories d’évènement: Chemillé-en-Anjou

Maine-et-Loire

RDV NATURE EN ANJOU : EXPOSITION AU JARDIN DU CLOÎTRE CHEMILLE 3 Rue du Mail Chemillé-en-Anjou

2022-07-01 18:00:00 – 2022-07-01 21:00:00

Inauguration de l'exposition au jardin du cloître : créée en partenariat avec les étudiants de l'UCO Angers : présentation des différents panneaux de valorisation de la biodiversité et animations autour du jardin pour présenter les enjeux sur le territoire. Maximum 30 personnes,

Réservation obligatoire. Organisé par l'Association Horizon Bocage. Venez visiter l'exposition au jardin du Cloître, au coeur de la vallée de l'Hyrôme horizon.bocage@gmail.com +33 7 67 49 03 82

Réservation obligatoire. Organisé par l’Association Horizon Bocage. CHEMILLE 3 Rue du Mail Chemillé-en-Anjou

