RDV NATURE EN ANJOU : À LA TOMBÉE DE LA NUIT OBSERVEZ LE BALLET DES CHAUVES-SOURIS

RDV NATURE EN ANJOU : À LA TOMBÉE DE LA NUIT OBSERVEZ LE BALLET DES CHAUVES-SOURIS, 31 mai 2022, . RDV NATURE EN ANJOU : À LA TOMBÉE DE LA NUIT OBSERVEZ LE BALLET DES CHAUVES-SOURIS

2022-05-31 – 2022-05-31 Mammifères extraordinaires, les chauves- souris s’activent au coucher du soleil, quand la lumière s’éloigne peu à peu de notre hémisphère. Dissimulés à proximité de leurs gîtes, vous pourrez aller à leur rencontre et observer leurs silhouettes. Réservation obligatoire. Sortie nature nocturne à la découverte des chauves-souris Mammifères extraordinaires, les chauves- souris s’activent au coucher du soleil, quand la lumière s’éloigne peu à peu de notre hémisphère. Dissimulés à proximité de leurs gîtes, vous pourrez aller à leur rencontre et observer leurs silhouettes. Réservation obligatoire. dernière mise à jour : 2022-03-14 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville