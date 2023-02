RDV nature de la MPT : grand nettoyage de printemps et marche écocitoyenne École élementaire publique Saint-Aubin-le-Cloud Saint-Aubin-le-Cloud Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

2023-03-19 09:45:00 – 2023-03-19 12:00:00

Deux-Sevres Saint-Aubin-le-Cloud EUR La MPT et l’APE organisent, dans le cadre de ses «1000 coups de pouce pour la biodiversité» la 3e marche écocitoyenne sur la commune de St Aubin le Cloud. Il s’agit de ramasser, par petits groupes les déchets qui sont dans les fossés, sur le bord des routes. Plusieurs parcours proposés.

