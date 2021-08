Nantes Maison de quartier de l'Ile Loire-Atlantique, Nantes RDV Nantes Accoord Games Week : vide-greniers univers du jeu vidéo Maison de quartier de l’Ile Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

RDV Nantes Accoord Games Week : vide-greniers univers du jeu vidéo Maison de quartier de l’Ile, 18 septembre 2021, Nantes. 2021-09-18

Horaire : 10:00 17:00

Gratuit : oui Entrée libre Temps d’animations et de découverte de la culture du jeu vidéo pour tous les âges !Au programme : vide-greniers dédié aux amateur·rice·s de la culture jeu vidéo, ateliers de découverte du jeu vidéo en plein air, à vivre en famille ou entre ami·e·s. Exposants : Inscription obligatoire sur place (5 € l’emplacement) du 16 août au 16 septembre 2021. Renseignement au 02 40 48 61 01 / 02 44 76 32 24, ile@accoord.fr. Dans le cadre de Nantes Digital Week Maison de quartier de l’Ile 2 Rue Conan Mériadec Île de Nantes Nantes

