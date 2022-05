RDV MENSUEL Mon enfant s’oppose avec violence, comment l’accompagner avec bienveillance ? ARRE, 17 mai 2022, Roubaix.

RDV MENSUEL Mon enfant s’oppose avec violence, comment l’accompagner avec bienveillance ?

ARRE, le mardi 17 mai à 19:00

Certains adolescents présentent parfois des comportements agressifs, violents qui peuvent mettre en danger l’équilibre familial… et même mettre en danger l’intégrité physique ou psychologique du parent et du jeune lui-même. Le comportement du jeune et les réponses éducatives entraînent régulièrement ce que l’on appelle un phénomène d’escalade, duquel il est de plus en plus difficile de s’extraire. La résistance non violente est un outil de guidance parentale permettant au système familial de retrouver un équilibre. Elle s’appuie sur des principes de fermeté et de détermination envers les comportements destructeurs du jeune, mais aussi sur des principes de non violence physique ou verbale.Lors de ce RDV mensuel, Anthony Godin, enseignant spécialisé et psychopédagogue, nous invitera à découvrir ce que Nathalie Franc appelle les comportements tyranniques chez les jeunes, ces comportements que l’on tait en dehors de la cellule familiale. Il nous présentera également les grands principes de la résistance non violente pour accompagner les jeunes et les familles… avec bienveillance. Pour en savoir plus sur Anthony Godin : [[https://leixia.fr](https://leixia.fr)](https://leixia.fr) Lieu : ARRE, 54 bld de Général Leclerc à Roubaix (Possibilité de suive à distance en visioconférence – nous contacter)

Gratuit pour les adhérents / 5 euros pour les extérieurs

Mon enfant s’oppose avec violence, comment l’accompagner avec bienveillance ?

ARRE 54 Boulevard du général Leclerc Roubaix Roubaix Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-17T19:00:00 2022-05-17T21:00:00