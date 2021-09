RDV MENSUEL | Découvrir l’orthopédagogie ARRE, 5 octobre 2021, Roubaix.

ARRE, le mardi 5 octobre à 19:00

**Les RDV mensuels de l’ARRE sont à nouveaux proposés en présentiel dans les locaux de l’ARRE, et pour cette occasion nous sommes ravis de vous proposer ce premier temps d’échange avec Elodie Champion Bougreau, qui viendra nous présenter son activité d’Orthopédagogue.** Spécialiste des apprentissages, l’orthopédagogue accompagne toute personne (enfants, adolescents, adultes et personnes âgées) présentant des difficultés incluant ou non des troubles de l’apprentissage (un trouble DYS, un TDA avec ou sans H, un TSA, un sentiment de décalage, d’inadaptation scolaire et/ou une souffrance scolaire : HPI avec profil complexe…). Ce RDV mensuel sera l’occasion de découvrir les méthodologies de l’orthopédagogue pour prévenir, évaluer, remédie et pallier aux difficultés d’apprentissage. Elodie Champion Bougreau vous donnera quelques exemples d’accompagnement de l’apprenant dans la découverte de son fonctionnement : * découverte et optimisation de ses stratégies cognitives * analyse des forces et des processus bloquants * aide à transférer les méthodes d’apprentissage en vue d’une autonomie La pratique de l’orthopédagogie prend appui sur la recherche en didactique, en pédagogie et en sciences cognitives dont les neurosciences. En plus d’accompagner les enfants et les adolescents, elle accompagne aussi des adultes qui ont un projet de reconversion, de reprise d’études et de formation, et tous ceux désirant comprendre leur fonctionnement, ceux en quête d’optimisation de leurs stratégies et de leurs fonctions exécutives. L’orthopédagogue accompagne également des personnes âgées qui souhaitent maintenir une activité cérébrale par de l’activation neuronale. Son accompagnement ne se substitue pas aux prises en charge des professionnels médicaux ou paramédicaux intervenant sur les troubles d’apprentissage mais vient les compléter sur un plan pédagogique. _Les places étant limitées merci de vous inscrire dès maintenant en quelques clics._

