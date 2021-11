Jerusalem Institut français de Jérusalem - Romain Gary Jerusalem RDV Médiathèque – Conférence | Jérusalem Institut français de Jérusalem – Romain Gary Jerusalem Catégorie d’évènement: Jerusalem

Afin de poursuivre notre exploration du cycle de réflexion autour des enjeux contemporains que suscitent le passé et le présent de Jérusalem et après l’intervention de la journaliste Pascale Zonszain pour sa conférence autour du thème : « Jérusalem, mode d’emploi », c’est à Elie Barnavi que nous confions une carte blanche. Comment la Ville trois fois sainte, devenue un des enjeux majeurs du conflit israélo-palestinien dès les prémisses de la création d’Israël, cristallise aujourd’hui toujours les tensions, autour du statut des lieux saints de la Vieille ville mais aussi de quartiers comme Silwan et Sheikh Jarrah ? La rencontre sera animée par Delphine Matthieussent, journaliste en Israël depuis 2004. Ancienne correspondante du quotidien Libération à Jérusalem, elle travaille depuis 2012 au bureau de Jérusalem de l’Agence France Presse La rencontre se déroulera en français. Plus d’informations : [[https://www.ifjerusalem-romaingary.org/evenement-conference-debat-avec-elie-barnavi-historien/](https://www.ifjerusalem-romaingary.org/evenement-conference-debat-avec-elie-barnavi-historien/)](https://www.ifjerusalem-romaingary.org/evenement-conference-debat-avec-elie-barnavi-historien/)

20 ILS / gratuit pour les étudiant·e·s de l’IFJ et les abonné·e·s

L’historien Elie Barnavi donnera une conférence pour débattre sur le thème : « Jérusalem, du symbole à la division ». Institut français de Jérusalem – Romain Gary Kikar Safra 9, Jérusalem Jerusalem

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-15T19:00:00 2021-11-15T21:00:00

