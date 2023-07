À la croisée des chemins RDV Mairie de Montfort l’Amaury Montfort-l’Amaury Catégories d’Évènement: Montfort-l'Amaury

Yvelines À la croisée des chemins RDV Mairie de Montfort l’Amaury Montfort-l’Amaury, 16 septembre 2023, Montfort-l'Amaury. À la croisée des chemins Samedi 16 septembre, 10h00 RDV Mairie de Montfort l’Amaury Animation gratuite, sur inscription auprès de la Maison du Tourisme et du Patrimoine de Montfort l’Amaury. Randonnée au départ de la Mairie de Montfort l’Amaury à 10h, en direction du Musée d’Art Naïf de Vicq. Pique-nique au niveau du musée. Les participants apportent eux-mêmes leurs pique-niques.

Deux autres randonnées À la croisée des chemins organisées par Coeur d’Yvelines: au départ de Neauphle-le-Château et au départ de Saulx-Marchais, avec pique-nique également à l’arrivée, au Musée d’Art Naïf de Vicq. RDV Mairie de Montfort l’Amaury 36 rue de Paris 78490 Montfort-l’Amaury Montfort-l’Amaury 78490 Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 34 86 87 96 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@montfortlamaury.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00 maisondutourismeetdupatrimoine Détails Catégories d’Évènement: Montfort-l'Amaury, Yvelines Autres Lieu RDV Mairie de Montfort l'Amaury Adresse 36 rue de Paris 78490 Montfort-l'Amaury Ville Montfort-l'Amaury Departement Yvelines Lieu Ville RDV Mairie de Montfort l'Amaury Montfort-l'Amaury

RDV Mairie de Montfort l'Amaury Montfort-l'Amaury Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montfort-l'amaury/