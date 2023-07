Visite de Collonges-la-Rouge : Le Moyen-Âge à portée de main ! RDV Mairie de Collonges Collonges-la-Rouge, 13 juillet 2023, Collonges-la-Rouge.

Collonges-la-Rouge,Corrèze

Explorez le Moyen-Âge et plongez dans les modes de vie médiévaux en touchant, sentant et goûtant les objets sortis du sac à remonter le temps. Teintures végétales, épices anciennes et huile de noix vous transporteront à cette époque fascinante. A travers les rues pittoresques de Collonges-la-Rouge, vous vivrez une expérience immersive à la découverte des métiers et coutumes oubliés du passé.

2023-07-13 fin : 2023-07-13 11:45:00. EUR.

RDV Mairie de Collonges

Collonges-la-Rouge 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Explore the Middle Ages and immerse yourself in medieval lifestyles by touching, smelling and tasting objects from the time-bag. Vegetable dyes, ancient spices and walnut oil will transport you to this fascinating era. Through the picturesque streets of Collonges-la-Rouge, you’ll enjoy an immersive experience as you discover the forgotten trades and customs of the past

Explore la Edad Media y sumérjase en los estilos de vida medievales tocando, oliendo y saboreando objetos sacados de la bolsa del tiempo. Tintes vegetales, especias antiguas y aceite de nuez le transportarán a esta fascinante época. A través de las pintorescas calles de Collonges-la-Rouge, disfrutará de una experiencia envolvente mientras descubre los oficios y costumbres olvidados del pasado

Erforschen Sie das Mittelalter und tauchen Sie in die mittelalterliche Lebensweise ein, indem Sie die aus der Zeitreisetasche geholten Gegenstände berühren, riechen und schmecken. Pflanzenfarben, alte Gewürze und Walnussöl versetzen Sie in diese faszinierende Zeit. Durch die malerischen Straßen von Collonges-la-Rouge erleben Sie eine immersive Erfahrung auf der Suche nach vergessenen Berufen und Bräuchen aus der Vergangenheit

Mise à jour le 2023-06-22 par Corrèze Tourisme