Au programme : ————– * Se retrouver * Découvrir l’incubateur ICEO et la SEPR * Rencontrer l’équipe des Foliweb * Faire un point sur les événements LYVE 2022 et le Festival LYVE qui approche Si les conditions sanitaires le permettent ce rdv se terminera par un casse-croûte comme au bon vieux temps !

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-01T11:00:00 2022-03-01T14:00:00

