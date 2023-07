Visite « Jardins secrets » RDV Fontaine des 4 chemins Dax, 26 juillet 2023, Dax.

Dax,Landes

Accompagné d’un jardinier et d’un historien de l’Art, admirez les splendeurs de ces remarquables maisons d’architecte et de leur parc..

2023-07-26 fin : 2023-07-26 . EUR.

RDV Fontaine des 4 chemins

Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine



Accompanied by a gardener and an art historian, admire the splendors of these remarkable architect?s houses and their park.

Acompañado por un jardinero y un historiador del arte, admire el esplendor de estas notables casas de arquitectos y sus terrenos.

In Begleitung eines Gärtners und eines Kunsthistorikers können Sie die Pracht dieser bemerkenswerten Architektenhäuser und ihres Parks bewundern.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT Grand Dax