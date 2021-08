Mulhouse La Kunsthalle Mulhouse Haut-Rhin, Mulhouse RDV Festival MÉTÉO & visite La Kunsthalle Mulhouse Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Le trompettiste Louis Laurain présente un tout nouveau solo 100% nature, sans électronique. Avec l’envie de jouer en dehors des lieux habituels de concerts, dans des acoustiques remarquables. Une approche travaillée durant l’été dans les montagnes de Haute-Savoie, qu’on découvrira pour l’une des toutes premières fois au Festival Météo. Le concert sera suivi d’une visite commentée de l’exposition [_Circumnavigation jusqu’à épuisement_](http://kunsthallemulhouse.com/evenement/circumnavigation-jusqua-epuisement/) de l’artiste brésilienne Clarissa Tossin avec une médiatrice du centre d’art. Organisé dans le cadre du [Festival MÉTÉO](https://www.festival-meteo.fr/), à Mulhouse du 24 au 28 août 2021.

Événement gratuit, soumis au pass sanitaire.

La Kunsthalle accueille un concert solo du trompettiste Louis Laurain dans le hall de La Fonderie, suivi d’une visite commentée de l’exposition en cours. La Kunsthalle Mulhouse 16 rue de la Fonderie 68100 Mulhouse Mulhouse Haut-Rhin

