Mulhouse La Kunsthalle Mulhouse Haut-Rhin, Mulhouse RDV famille La Kunsthalle Mulhouse Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Mulhouse

RDV famille La Kunsthalle Mulhouse, 9 janvier 2022, Mulhouse. RDV famille

La Kunsthalle Mulhouse, le dimanche 9 janvier 2022 à 15:00

Le rendez-vous propose de découvrir en famille, par le jeu et l’expérimentation, des œuvres et une exposition temporaire. Avec la complicité de Laurence Mellinger, artiste plasticienne, les jeunes et leurs parents réalisent une création collective qui fait écho à ce qu’ils découvrent dans l’exposition [_RESISTING PERMANENCE_](http://kunsthallemulhouse.com/evenement/resisting-permanence-regionale-22/).

Gratuit, sur réservation (places limitées)

Visite/atelier proposée aux enfants accompagnés de leurs parents, à partir de 6 ans. La Kunsthalle Mulhouse 16 rue de la Fonderie 68100 Mulhouse Mulhouse Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-09T15:00:00 2022-01-09T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Mulhouse Autres Lieu La Kunsthalle Mulhouse Adresse 16 rue de la Fonderie 68100 Mulhouse Ville Mulhouse lieuville La Kunsthalle Mulhouse Mulhouse