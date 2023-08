Portes ouvertes : Histoire et décors de la Maison Dupré Latour – Journées Européennes du Patrimoine RDV entrée Square Bonaparte Valence, 16 septembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

La cour intérieure de cet hôtel particulier au coeur du centre ancien de Valence présente un exceptionnel décor du XVIe siècle classé au titre des Monuments historiques..

2023-09-16 14:00:00 fin : 2023-09-16 17:00:00. .

RDV entrée Square Bonaparte

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The courtyard of this private mansion in the heart of Valence’s old town features an exceptional 16th-century décor listed as a Monument Historique.

El patio de esta mansión privada en el corazón del casco antiguo de Valence presenta una excepcional decoración del siglo XVI catalogada como Monumento Histórico.

Der Innenhof dieses Stadthauses im Herzen der Altstadt von Valence weist ein außergewöhnliches Dekor aus dem 16. Jahrhundert auf, das als historisches Monument eingestuft ist.

