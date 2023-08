Visite guidée : La Cartoucherie et son parc : un patrimoine industriel – Journées Européennes du Patrimoine RDV entrée rue Chony Bourg-lès-Valence, 16 septembre 2023, Bourg-lès-Valence.

Bourg-lès-Valence,Drôme

Ancienne manufacture d’impression sur indiennes, devenue cartoucherie nationale, le bâtiment inscrit Monument historique donne sur un parc nouvellement ouvert au public en mai 2021 et bénéficiant d’un dispositif d’accessibilité pour tous..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . .

RDV entrée rue Chony

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Formerly an Indian printing factory, now a national cartoucherie, the listed building overlooks a park that will be open to the public in May 2021, with accessibility for all.

Antiguamente una imprenta india, hoy fábrica nacional de cartuchos, el edificio protegido domina un parque que se abrirá al público en mayo de 2021, con accesibilidad para todos.

Das Gebäude, das als historisches Monument eingetragen ist, blickt auf einen Park, der im Mai 2021 für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird und barrierefrei ist.

Mise à jour le 2023-08-26 par Valence Romans Tourisme