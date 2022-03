RDV enseignants “Les méduses, un objet d’étude pour les biologistes” En ligne, 23 mars 2022, Villefranche-sur-Mer.

En ligne, le mercredi 23 mars à 15:00

Diversité, écologie et biologie : organismes redoutés des baigneurs, découvrez comment les méduses aident nos scientifiques dans la recherche actuelle… _Cet atelier est proposé par le programme de médiation scientifique adopt a float (_[_[https://twitter.com/AdoptaFloat](https://twitter.com/AdoptaFloat)_](https://twitter.com/AdoptaFloat)_)._ _Animés par des chercheurs et médiateurs scientifiques, ces RDV enseignants mensuels vous proposent des présentations sur les thématiques de recherche actuels et des ressources pédagogiques en lien. De quoi vous inspirer des activités avec vos classes !_ _Rendez-vous ouverts à tous les enseignants (primaire et secondaire) inscrits ou non au programme adopt a float._

Gratuit, sur inscription

Renforcez votre culture scientifique et découvrez des activités pédagogiques sur l’Océan !

En ligne Villefranche-sur-mer Villefranche-sur-Mer Alpes-Maritimes



2022-03-23T15:00:00 2022-03-23T16:00:00