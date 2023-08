Visite guidée : La basse-ville de Valence, entre sport et gastrnomie – Journées Européennes du Patrimoine RDV en bas de la Côte Sainte Estève Valence, 17 septembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Haut-lieu du sport valentinois, le quartier de la basse-ville se tourne aujourd’hui vers un avenir gourmand..

2023-09-17 14:30:00 fin : 2023-09-17 . .

RDV en bas de la Côte Sainte Estève

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A major hub for sports in Valence, the Lower Town district is now looking towards a gourmet future.

Gran centro deportivo de Valence, el barrio de la Ciudad Baja mira ahora hacia un futuro gastronómico.

Als Hochburg des valentinianischen Sports blickt das Viertel der Unterstadt heute in eine Zukunft voller Gaumenfreuden.

