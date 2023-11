Drôle de bêtes RDV Eglise Saint-Paul-lès-Dax, 1 décembre 2023, Saint-Paul-lès-Dax.

Saint-Paul-lès-Dax,Landes

Découvrez le fabuleux bestiaire de l’abside de l’église de Saint-Paul-lès-Dax, joyau de l’art médiéval, à la lueur de la lampe torche. Animaux réels ou imaginaires révèlent ainsi tous leurs atours. Avec Sébastien Ducasse (adjoint au Maire, en charge de la culture et du patrimoine)..

2023-12-07

RDV Eglise Rue Abbé Bordes

Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine



Discover the fabulous bestiary of the apse of Saint-Paul-lès-Dax church, a jewel of medieval art, by torchlight. Animals, both real and imaginary, reveal all their finery. With Sébastien Ducasse (deputy mayor in charge of culture and heritage).

Descubra el fabuloso bestiario del ábside de la iglesia de Saint-Paul-lès-Dax, joya del arte medieval, a la luz de las antorchas. Animales reales o imaginarios desvelan todas sus galas. Con Sébastien Ducasse (teniente de alcalde de Cultura y Patrimonio).

Entdecken Sie das fabelhafte Bestiarium in der Apsis der Kirche von Saint-Paul-lès-Dax, einem Juwel der mittelalterlichen Kunst, im Schein der Taschenlampe. Reale oder imaginäre Tiere enthüllen so ihre ganze Pracht. Mit Sébastien Ducasse (stellvertretender Bürgermeister, zuständig für Kultur und Kulturerbe).

