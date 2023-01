RDV du Parc – Sortie nature : Échange et partage Lajoux Lajoux Catégories d’Évènement: Jura

Lajoux

RDV du Parc – Sortie nature : Échange et partage Lajoux, 8 mars 2023, Lajoux . RDV du Parc – Sortie nature : Échange et partage 29 Le Village Lajoux Jura

2023-03-08 – 2023-03-08 Lajoux

Jura RDV du Parc – Sortie nature : Échange et partage PHOTOVOLTAÏQUE EN AUTOCONSOMMATION : À VOS MARQUES, PRÊTS, PRODUISEZ ! Mercredi 8 mars à 19h. Maison du Parc à lajoux. Informez-vous sur l’énergie photovoltaïque et l’installation de kits solaires en autoconsommation avec la coopérative des Centrales Villageoises du Haut-Jura et un chargé

de mission du Parc. Ce sera l’occasion de découvrir les projets citoyens des Centrales

Villageoises et d’assister à la démonstration d’un kit solaire à installer soi-même. Durée 1h30. Âge minimum : 9 ans. parc@parc-haut-jura.fr +33 3 84 34 12 30 http://www.parc-haut-jura.fr/ Lajoux

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Jura, Lajoux Autres Lieu Lajoux Adresse 29 Le Village Lajoux Jura Ville Lajoux lieuville Lajoux Departement Jura

Lajoux Lajoux Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lajoux/

RDV du Parc – Sortie nature : Échange et partage Lajoux 2023-03-08 was last modified: by RDV du Parc – Sortie nature : Échange et partage Lajoux Lajoux 8 mars 2023 29 Le Village Lajoux Jura Jura Lajoux

Lajoux Jura