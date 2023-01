RDV du Parc – Échange et Partage Lajoux Lajoux Catégories d’Évènement: Jura

RDV du Parc – Échange et Partage Lajoux, 21 mars 2023, Lajoux . RDV du Parc – Échange et Partage 29 Le Village Médiathèque d'Oyonnax

Jura RDV du Parc : Échange et Partage LA FORÊT DANS LE HAUTJURA : ÉCOSYSTÈME, ENJEUX ET ÉVOLUTIONS Mardi 21 Mars à 18h30. Médiathèque : Espace Adulte à Oyonnax. Les forêts sont au cœur des préoccupations concernant le changement climatique. Quels

rôles jouent-elles et comment peuvent-elles aider à limiter l’impact des changements à

venir ? Lors d’une rencontre avec un chargé de mission du Parc, venez appréhender les

caractéristiques de la forêt jurassienne : multifonctionnalité, naturalité, futaie jardinée,

résilience… Durée 2h. Âge minimum : 9 ans. Médiathèque d’Oyonnax 29 Le Village Lajoux

