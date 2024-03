RDV du parc Au milieu des vaches coule une rivière Saint-Pierre-du-Val, dimanche 30 juin 2024.

RDV du parc Au milieu des vaches coule une rivière Saint-Pierre-du-Val Eure

À Saint-Pierre-du-Val coule la Vilaine, l’un des rares cours d’eau à préserver encore aujourd’hui un caractère proche du sauvage. N’étant pas chenalisée par l’Homme, elle serpente, dépose des sédiments et érode ses berges naturellement, ce qui bénéficie à tout un pan de la biodiversité. Toutefois, il n’est pas toujours facile de concilier agriculture et dynamique fluviale naturelle… Mais ce n’est pas impossible !

Le Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande vous propose de découvrir les nombreux bénéfices que peut apporter une dynamique fluviale naturelle, notamment par le biais de partenariats mis en place avec le monde agricole. Allan Vézier, chargé de mission foncier et aménagement, et Maxime Archeray, chargé de mission rivières et ichtyofaune au Parc, vous accueilleront dès 9h30 autour d’un café, avant de partir pour une balade en prairie à la découverte de la Vilaine. Afin de profiter pleinement de la visite et de garder vos pieds au sec, nous vous conseillons vivement de vous équiper de bottes !

Les inscriptions ouvriront prochainement.

Organisateur Parc Naturel régional des Boucles de la Seine Normande

Animateurs Allan Vériez, chargé de mission foncier et aménagement et Maxime Archeray, chargé de mission rivière et ichtyofaune.

Modalités Inscription obligatoire. Prévoir des bottes et une tenue adaptée à la météo.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-30 09:30:00

fin : 2024-06-30

Saint-Pierre-du-Val 27210 Eure Normandie contact@pnr-seine-normande.com

L’événement RDV du parc Au milieu des vaches coule une rivière Saint-Pierre-du-Val a été mis à jour le 2024-03-21 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville