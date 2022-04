RDV du midi / En tête-à-tête avec la commissaire de l’exposition : Angela Bulloch. Paradigme perpendiculaire Musée d’arts de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non 12€ / 8€ / 4€ / 2,5€ Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne. Tous les jeudis, profitez de votre pause déjeuner pour suivre une visite, dessiner devant les œuvres, ou écouter un concert. Thème : Les midis découverte – En tête-à-tête avec la commissaire de l’exposition Angela Bulloch. Paradigme perpendiculaire Le Musée d’arts invite l’artiste à la carrière internationale à concevoir une installation spécifique dans le Patio, mêlant les techniques de la sculpture, de la peinture et du son. À découvrir avec Katell Jaffres, responsable des collections d’art contemporain du Musée d’arts de Nantes et commissaire de l’exposition. Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html

