RDV du « Jeudi de la Biodiversité 2023 » avec Vincent Albouy Route de la Corniche, 24 août 2023, Hendaye .

RDV du « Jeudi de la Biodiversité 2023 » avec Vincent Albouy

Asporotsttipi – Maison de la Corniche Route de la Corniche Hendaye Pyrénées-Atlantiques Route de la Corniche Asporotsttipi – Maison de la Corniche

2023-08-24 15:30:00 – 2023-08-24 17:00:00

Route de la Corniche Asporotsttipi – Maison de la Corniche

Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

Cet été 2023, le CPIE propose chaque jeudi après midi un RDV de la BIODIVERSITE avec une spécialiste qui saura expliquer la flore, la faune, la nature, l’environnement à toutes les personnes qui souhaitent en savoir plus.

Les amateurs et débutants sont les bienvenus!

La potage au naturel…

Comment jardiner avec la nature et non contre elle, sans pesticides ni engrais chimiques, sans outillage motorisé ou destructeur, en respectant les cycles et les processus naturels pour produire ses fruits, ses légumes et ses fleurs…

Qui est Vincent Albouy?

Entomologiste de formation, Vincent Albouy est ancien attaché au laboratoire d’entomologie du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris et président d’honneur de l’Office Pour les Insectes et leur Environnement (OPIE)…

Cet été 2023, le CPIE propose chaque jeudi après midi un RDV de la BIODIVERSITE avec une spécialiste qui saura expliquer la flore, la faune, la nature, l’environnement à toutes les personnes qui souhaitent en savoir plus.

Les amateurs et débutants sont les bienvenus!

La potage au naturel…

Comment jardiner avec la nature et non contre elle, sans pesticides ni engrais chimiques, sans outillage motorisé ou destructeur, en respectant les cycles et les processus naturels pour produire ses fruits, ses légumes et ses fleurs…

Qui est Vincent Albouy?

Entomologiste de formation, Vincent Albouy est ancien attaché au laboratoire d’entomologie du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris et président d’honneur de l’Office Pour les Insectes et leur Environnement (OPIE)…

+33 5 59 74 16 18

CPIE Littoral Basque

Route de la Corniche Asporotsttipi – Maison de la Corniche Hendaye

dernière mise à jour : 2023-02-24 par