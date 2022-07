RDV du « Jeudi de la Biodiversité 2022 » avec Vincent Albouy

2022-07-21 – 2022-07-21 Cet été 2022, le CPIE propose chaque jeudi après-midi un RDV de la BIODIVERSITE avec une spécialiste qui saura expliquer la flore, la faune, la nature, l’environnement à toutes les personnes qui souhaitent en savoir plus. Les amateurs et débutants sont les bienvenus ! La nature la nuit, un monde méconnu à votre porte… La nature a deux visages… ce que l’on observe le jour diffère parfois radicalement de ce que l’on peut voir, sentir ou bien encore entendre la nuit.

Dehors, pendant que nous dormons, la vie bat son plein. La nuit est le domaine d’une incroyable diversité d’espèces sauvages que nous ne connaissons plus à force de vivre loin de la nature dans nos cités. Vincent Albouy nous présentera la faune et la flore adaptées à la nuit.

