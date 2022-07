RDV du « Jeudi de la Biodiversité 2022 » avec Pierre-Yves Gourvil Hendaye, 28 juillet 2022, Hendaye.

RDV du « Jeudi de la Biodiversité 2022 » avec Pierre-Yves Gourvil

Asporotsttipi – Maison de la Corniche Route de la Corniche Hendaye Pyrénées-Atlantiques Hendaye Tourisme & Commerce Route de la Corniche Asporotsttipi – Maison de la Corniche

2022-07-28 – 2022-07-28

Route de la Corniche Asporotsttipi – Maison de la Corniche

Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

Hendaye

Cet été 2022, le CPIE propose chaque jeudi après-midi un RDV de la BIODIVERSITE avec une spécialiste qui saura expliquer la flore, la faune, la nature, l’environnement à toutes les personnes qui souhaitent en savoir plus.

Les amateurs et débutants sont les bienvenus !

Cette fois-ci nous vous proposons une rencontre à la découverte des papillons de JOUR du littoral basque.

En lien avec le PNA (Plan National d’Actions), Pierre-Yves GOURVIL abordera le changement climatique et son impact sur les papillons.

A la découverte des papillons de notre région: diversité, enjeux et perspectives

Etes-vous sûrs de bien connaitre les papillons de notre région?

Combien d’espèces sont connues?

Quelles sont les plus rares, les plus communes?

Quelles sont les évolutions des différentes espèces avec le changement climatique?

Autant de questions auxquelles nous allons répondre.

Inscriptions conseillées.

+33 5 59 74 16 18

CPIE Littoral Basque

Route de la Corniche Asporotsttipi – Maison de la Corniche Hendaye

