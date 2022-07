RDV du « Jeudi de la Biodiversité 2022 » avec Pierre Mariaud

RDV du « Jeudi de la Biodiversité 2022 » avec Pierre Mariaud, 18 août 2022, . RDV du « Jeudi de la Biodiversité 2022 » avec Pierre Mariaud



2022-08-18 – 2022-08-18 Cet été 2022, le CPIE propose chaque jeudi après-midi un RDV de la BIODIVERSITE avec une spécialiste qui saura expliquer la flore, la faune, la nature, l’environnement à toutes les personnes qui souhaitent en savoir plus. Les amateurs et débutants sont les bienvenus ! Pierre Mauriaud est géologue. Membre du CPIE Littoral basque il vous propose de comprendre l’évolution de la vie sur la Terre des origines à nos jours. La biodiversité actuelle est le fruit d’une évolution de toutes les formes de vie sur terre depuis 3 milliards d’années. C’est cette longue histoire et son processus qui font l’objet de ce RDV Jeudi de la Biodiversité. Inscriptions conseillées. Cet été 2022, le CPIE propose chaque jeudi après-midi un RDV de la BIODIVERSITE avec une spécialiste qui saura expliquer la flore, la faune, la nature, l’environnement à toutes les personnes qui souhaitent en savoir plus. Les amateurs et débutants sont les bienvenus ! Pierre Mauriaud est géologue. Membre du CPIE Littoral basque il vous propose de comprendre l’évolution de la vie sur la Terre des origines à nos jours. La biodiversité actuelle est le fruit d’une évolution de toutes les formes de vie sur terre depuis 3 milliards d’années. C’est cette longue histoire et son processus qui font l’objet de ce RDV Jeudi de la Biodiversité. Inscriptions conseillées. Cet été 2022, le CPIE propose chaque jeudi après-midi un RDV de la BIODIVERSITE avec une spécialiste qui saura expliquer la flore, la faune, la nature, l’environnement à toutes les personnes qui souhaitent en savoir plus. Les amateurs et débutants sont les bienvenus ! Pierre Mauriaud est géologue. Membre du CPIE Littoral basque il vous propose de comprendre l’évolution de la vie sur la Terre des origines à nos jours. La biodiversité actuelle est le fruit d’une évolution de toutes les formes de vie sur terre depuis 3 milliards d’années. C’est cette longue histoire et son processus qui font l’objet de ce RDV Jeudi de la Biodiversité. Inscriptions conseillées. CPIE Littoral Basque dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville