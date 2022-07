RDV du « Jeudi de la Biodiversité 2022 » avec Marion Anquez

RDV du « Jeudi de la Biodiversité 2022 » avec Marion Anquez, 11 août 2022, . RDV du « Jeudi de la Biodiversité 2022 » avec Marion Anquez



Cet été 2022, le CPIE propose chaque jeudi après-midi un RDV de la BIODIVERSITE avec une spécialiste qui saura expliquer la flore, la faune, la nature, l'environnement à toutes les personnes qui souhaitent en savoir plus. Les amateurs et débutants sont les bienvenus ! Objectif: savoir reconnaitre les principales fleurs du domaine d'Abbadia et de la Corniche basque et connaître les usages traditionnels de ces plantes. Venez découvrir en salle et autour de la maison d'accueil, Asporotsttipi, les différentes plantes de la Corniche Basque et leurs usages. Grace à un diaporama en salle, une présentation de plantes fraiches nous vous aiderons à apprendre à reconnaitre les principales espèces. Un jeu pour toute la famille vous permettra de faire du lien en famille entre les plantes, leurs usages et leurs statuts de protection. Inscriptions conseillées.

