RDV du « Jeudi de la Biodiversité 2022 » avec Iker Castège

2022-07-07 16:00:00 – 2022-07-07 Cet été 2022, le CPIE propose chaque jeudi après-midi un RDV de la BIODIVERSITE avec une spécialiste qui saura expliquer la flore, la faune, la nature, l'environnement à toutes les personnes qui souhaitent en savoir plus. Les amateurs et débutants sont les bienvenus ! Cétacés et oiseaux du Golfe de Gascogne, une faune exceptionnelle. C'est Iker Castège, du Centre de la mer de Biarritz qui vient à notre rencontre cette fois-ci. Les côtes basco-landaises recèlent une richesse en biodiversité marine exceptionnelle. Différents suivis scientifiques menés par le Centre de la Mer de Biarritz et ses collaborateurs permettent de mettre en évidence ce formidable patrimoine écologique mais aussi sa fragilité notamment face aux changements climatiques. Ainsi, les Aires Marines Protégées (Natura 2000) des Pyrénées-Atlantiques seront présentées. Inscriptions conseillées.

