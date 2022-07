RDV du « Jeudi de la Biodiversité 2022 » avec France LYME

Cet été 2022, le CPIE propose chaque jeudi après-midi un RDV de la BIODIVERSITE avec une spécialiste qui saura expliquer la flore, la faune, la nature, l'environnement à toutes les personnes qui souhaitent en savoir plus. Les amateurs et débutants sont les bienvenus ! La thématique de la Biodiversité et de la Santé est importante. Randonneurs, promeneurs, animateurs, techniciens, vous êtes régulièrement amenés à être dans la nature. Il convient de comprendre la problématique des tiques très importante sur le littoral basque. Cette sensibilisation vous permettra de mieux prévenir les morsures, de savoir comment agir et d'aider la recherche scientifique sur le sujet. En partenariat avec l'Agence Régionale de la Santé en Nouvelle-Aquitaine, le CPIE Littoral basque et la section 64 de l'association France Lyme vous proposent une sensibilisation aux MVT. Inscriptions conseillées.

