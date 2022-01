RDV du Bar au Moloco : La Cantatrice Chôme (projection) + débat autour de la place des femmes dans le monde de la musique Audincourt, 3 février 2022, Audincourt.

RDV du Bar au Moloco : La Cantatrice Chôme (projection) + débat autour de la place des femmes dans le monde de la musique Le Moloco 21 Rue de Seloncourt Audincourt

2022-02-03 20:30:00 – 2022-02-03 23:00:00 Le Moloco 21 Rue de Seloncourt

Audincourt Doubs Audincourt

La Poudrière, le Moloco et l’Espace Multimédia Gantner organisent l’étape Nord Franche-Comté de la Tournée de l’égalité. Au cours d’une semaine placée sous le signe de la parité et de l’égalité femmes-hommes, nous vous proposons différents temps de rencontre prospectifs sur les femmes dans leur activité artistique et culturelle.

Nous tenterons de répondre à ces questions à l’issue de la projection lors d’un débat avec Manon Caussignac et Florent Barrallon, qui ont coréalisé le documentaire « la Cantatrice Chôme » qui interroge sur la place des femmes dans les musiques actuelles.

Les résultats d’une enquête flash locale « les femmes et leur pratique artistique et culturelle » seront également présentés à cette occasion.

> Pass sanitaire obligatoire.

Gratuit

+33 3 81 30 78 30 https://billetterie.lemoloco.com/

