Pays d’Art et d’Histoire : Visite ludique en famille « Comme par miracle » RDV donné à l’inscription, 20 juillet 2023, Rocamadour.

Rocamadour,Lot

Lors d’une visite pas comme les autres, à travers la cité de Rocamadour, le guide vous raconte quelques-uns des miracles les plus étonnants de la Vierge noire, en tirant des objets insolites de son sac. Le départ de la visite se fait sur les hauteurs du site, pour descendre dans le cœur de la citée avec le guide.

A partir de 6 ans. Billetterie en ligne sur le site www.pays-vallee-dordogne ou dans tous les offices de tourisme Vallée de la Dordogne.

Rendez-vous donné à l’inscription.

2023-07-20 à 10:30:00 ; fin : 2023-07-20 11:30:00. EUR.

Rocamadour 46500 Lot Occitanie



On this unique tour of Rocamadour, the guide will recount some of the Black Madonna?s most astonishing miracles, drawing unusual objects from his bag. The tour starts at the top of the site, before descending into the heart of the town with the guide.

Ages 6 and up. Tickets available online at www.pays-vallee-dordogne or from any Dordogne Valley tourist office.

Meeting point at registration

En este recorrido único por la ciudad de Rocamadour, el guía relatará algunos de los milagros más asombrosos de la Virgen Negra, sacando de su bolsa objetos insólitos. La visita comienza en la cima del sitio, antes de descender al corazón de la ciudad con el guía.

A partir de 6 años. Entradas disponibles en línea en www.pays-vallee-dordogne o en cualquier oficina de turismo del Valle del Dordoña.

Punto de encuentro indicado en la inscripción

Auf dieser etwas anderen Tour durch die Stadt Rocamadour erzählt Ihnen der Fremdenführer einige der erstaunlichsten Wunder der Schwarzen Madonna und zieht dabei ungewöhnliche Gegenstände aus seiner Tasche. Die Tour beginnt auf den Anhöhen des Ortes, um mit dem Führer in das Herz der Stadt hinabzusteigen.

Ab 6 Jahren. Tickets online auf der Website www.pays-vallee-dordogne oder in allen Fremdenverkehrsbüros des Dordogne-Tals.

Treffpunkt bei der Anmeldung

