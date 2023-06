Pays d’Art et d’Histoire : Visite artistique « Miss Grumpy! » Rdv donné à l’inscription Martel, 21 août 2023, Martel.

Martel,Lot

Miss Grumpy est guide conférencière tout terrain, pur produit anglais directement importé de Leamington spa. Personnage fantaisiste, elle en a sous le chapeau et ses bas de contention en ont vu d’autres. Suivez-la à Martel, dans une visite décalée pleine de surprises et de joyeuses bizarreries.

Durée 1h30 environ.

Nombre de places limité, billetterie en ligne sur le site Internet www.pays-vallee-dordogne.com ou dans tous les offices de tourisme de la vallée de la Dordogne (uniquement en journée)ou auprès du guide le jour de la visite.

Rendez-vous donné sur le billet d’inscription.

2023-08-21 à 21:00:00 ; fin : 2023-08-21 22:30:00. EUR.

Martel 46600 Lot Occitanie



Miss Grumpy is an all-round tour guide, a pure English product imported directly from Leamington spa. A whimsical character, she’s got a lot on her plate, and her stockings have seen a lot. Follow her on an offbeat tour of Martel, full of surprises and happy quirks.

Length approx. 1h30.

Limited number of places, tickets available online at www.pays-vallee-dordogne.com or at all Dordogne Valley tourist offices (daytime only), or from the guide on the day of the tour.

Meeting point indicated on registration ticket

Miss Grumpy es una guía turística todoterreno, un producto puramente inglés importado directamente de Leamington spa. Un personaje caprichoso, tiene mucho que hacer y sus medias de apoyo han visto mucho. Acompáñela en un recorrido poco convencional por Martel, lleno de sorpresas y alegres rarezas.

Duración aproximada: 1h30.

Plazas limitadas, entradas disponibles en línea en www.pays-vallee-dordogne.com o en cualquier oficina de turismo del valle del Dordoña (sólo durante el día) o con el guía el día de la visita.

Punto de encuentro indicado en el ticket de inscripción

Miss Grumpy ist eine geländegängige Fremdenführerin, ein rein englisches Produkt, das direkt aus Leamington Spa importiert wurde. Sie ist eine fantasievolle Persönlichkeit, die viel erlebt hat und deren Stützstrümpfe schon einiges gesehen haben. Folgen Sie ihr nach Martel, auf eine schräge Tour voller Überraschungen und fröhlicher Skurrilitäten.

Dauer ca. 1,5 Stunden.

Begrenzte Anzahl von Plätzen, Kartenverkauf online auf der Website www.pays-vallee-dordogne.com oder in allen Fremdenverkehrsbüros des Dordogne-Tals (nur tagsüber) oder beim Fremdenführer am Tag der Besichtigung.

Treffpunkt auf der Anmeldekarte angegeben

