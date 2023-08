Pays d’Art et d’Histoire : Les Contre-Visites Guidées par Jérôme Poulain RDV donné à la réservation Rocamadour, 15 octobre 2023, Rocamadour.

Rocamadour,Lot

Fête du Grand Site de Rocamadour : visite guidée

« Les contres-visites guidées » par Jérôme Poulain

Jérôme Poulain, détaché par le service « Finances, Marketing et Patrimoine » de l’Office de tourisme de Rocamadour, propose tout au long de l’année des contre-visites guidées sur mesure, de n’importe quel lieu ou presque.

Assisté par le plus vieil emploi-jeune de la Municipalité – Monsieur Hervé – Jérôme Poulain s’intéresse surtout à la petite histoire : ce que l’on a oublié, ce dont on ne veut surtout pas se rappeler et tout ce que l’on ne savait même pas.

Au cours d’un parcours aux milles senteurs, ces deux guides tout terrain mettent en lumière le patrimoine historique local, l’initiative citoyenne, ainsi que les grands scandales politiques et autres sombres affaires financières classés sans suite.

En partenariat avec le Syndicat mixte du Grand Site de Rocamadour.

1h. Gratuit. Lieu de rdv donné lors de la réservation sur notre site internet.

 La Fête se poursuit toute la journée. Retrouvez la programmation sur le site de l’Office de tourisme Vallée de la Dordogne : www.vallee-dordogne.com.

2023-10-15 11:00:00 fin : 2023-10-15 15:00:00. EUR.

RDV donné à la réservation

Rocamadour 46500 Lot Occitanie



Fête du Grand Site de Rocamadour: guided tour

« Guided counter-visits » by Jérôme Poulain

Jérôme Poulain, on secondment from the Rocamadour Tourist Office?s « Finance, Marketing and Heritage » department, offers tailor-made counter-guided tours of almost any site throughout the year.

Assisted by the municipality?s oldest youth worker? Monsieur Hervé? Jérôme Poulain is especially interested in the little things: the things we’ve forgotten, the things we don’t want to remember and the things we didn’t even know existed.

On a journey of a thousand scents, these two guides shed light on local historical heritage, citizen initiative, political scandals and murky financial affairs that were never pursued.

In partnership with the Syndicat mixte du Grand Site de Rocamadour.

1h. Free admission. Meeting point given when booking on our website.

the Festival continues throughout the day. Find out more about the program on the Dordogne Valley Tourist Office website: www.vallee-dordogne.com

Fiesta del Grand Site de Rocamadour: visita guiada

« Contravisitas guiadas » por Jérôme Poulain

Jérôme Poulain, en comisión de servicio en el departamento de « Finanzas, Marketing y Patrimonio » de la Oficina de Turismo de Rocamadour, ofrece durante todo el año visitas guiadas a la carta a casi todos los sitios.

Con la ayuda del animador juvenil más antiguo del municipio ? El Sr. Hervé? Jérôme Poulain se interesa especialmente por las pequeñas cosas de la historia: las que hemos olvidado, las que no queremos recordar y las que ni siquiera sabíamos que existían.

En un viaje de mil aromas, estos dos guías fuera de lo común arrojan luz sobre el patrimonio histórico local, las iniciativas ciudadanas, los grandes escándalos políticos y los oscuros asuntos financieros que nunca se persiguieron.

En colaboración con el Syndicat mixte du Grand Site de Rocamadour.

1h. Entrada gratuita. Punto de encuentro indicado al hacer la reserva en nuestro sitio web.

el Festival continúa durante todo el día. Más información sobre el programa en la página web de la Oficina de Turismo del Valle del Dordoña: www.vallee-dordogne.com

Fest der Grand Site von Rocamadour: Geführte Besichtigung

« Geführte Gegenbesuche » von Jérôme Poulain

Jérôme Poulain, der von der Abteilung « Finanzen, Marketing und Kulturerbe » des Fremdenverkehrsamtes von Rocamadour abgestellt wurde, bietet das ganze Jahr über maßgeschneiderte Gegenführungen zu fast jedem Ort an.

Unterstützt wird er dabei von dem ältesten jungen Angestellten der Stadtverwaltung ? Monsieur Hervé ? Interessiert sich Jérôme Poulain vor allem für die kleine Geschichte: was man vergessen hat, woran man sich auf keinen Fall erinnern will und was man nicht einmal wusste.

Auf einem Rundgang mit tausend Düften beleuchten die beiden Fremdenführer das lokale historische Erbe, Bürgerinitiativen sowie große politische Skandale und dunkle Finanzaffären, die nicht weiter verfolgt wurden.

In Zusammenarbeit mit dem Syndicat mixte du Grand Site de Rocamadour.

1h. Kostenlos. Der Treffpunkt wird bei der Buchung auf unserer Website angegeben.

das Fest wird den ganzen Tag über fortgesetzt. Das Programm finden Sie auf der Website des Office de tourisme Vallée de la Dordogne: www.vallee-dordogne.com

Mise à jour le 2023-08-25 par VD – Pays Art & Histoire