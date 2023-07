Visite guidée du Canal des Moines RDV devant Office de Tourisme Aubazines, 13 juillet 2023, Aubazines.

Aubazines,Corrèze

Munis de vos chaussures de marche, venez découvrir le Canal des Moines lors des visites guidées estivales. Plongez au XIIè siècle pour en apprendre davantage sur cette prouesse d’art et de technique.

Imaginez la maîtrise des moines : un canal d’1,5 km, une pente de 0.5°, des pics de 40 m de haut et pour finir le passage de l’eau au beau milieu de la roche, tout ça à flanc de coteau !

Sur inscription obligatoire

Durée : 1h30..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 18:15:00. EUR.

RDV devant Office de Tourisme

Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Equipped with your walking shoes, come and discover the Canal des Moines during our summer guided tours. Immerse yourself in the 12th century to learn more about this feat of art and technique.

Imagine the mastery of the monks: a 1.5 km canal, a 0.5° slope, 40 m high peaks and, last but not least, the passage of water right through the rock, all on a hillside!

Registration required

Duration: 1h30.

Con los zapatos puestos, venga a descubrir el Canal des Moines en nuestras visitas guiadas de verano. Viaje al siglo XII para descubrir esta proeza del arte y la ingeniería.

Imagínese la maestría de los monjes: un canal de 1,5 km, una pendiente de 0,5°, picos de 40 m de altura y, por último, el paso del agua a través de la roca, ¡todo ello en una ladera!

Inscripción obligatoria

Duración: 1h30.

Mit Ihren Wanderschuhen ausgestattet, entdecken Sie den Canal des Moines bei den sommerlichen Führungen. Tauchen Sie ein in das 12. Jahrhundert und erfahren Sie mehr über diese kunstvolle und technische Meisterleistung.

Stellen Sie sich die Meisterschaft der Mönche vor: ein 1,5 km langer Kanal, ein Gefälle von 0,5°, 40 m hohe Gipfel und schließlich die Wasserführung mitten durch den Felsen, und das alles an einem Hang!

Mit obligatorischer Anmeldung

Dauer: 1,5 Stunden.

Mise à jour le 2023-07-03 par Corrèze Tourisme