Visite guidée de Saint-Lary Rdv devant l’Office de Tourisme Saint-Lary-Soulan, 27 février 2024, Saint-Lary-Soulan.

Saint-Lary-Soulan,Hautes-Pyrénées

Du village à la station de ski. Partez à la découverte du patrimoine et de l’histoire exceptionnelle de cet ancien village agro-pastoral devenu station de ski à la fin des années 1950.

Sur réservation au 06 42 17 66 31.

Rendez vous devant l’Office de Tourisme..

2024-02-27 16:00:00 fin : 2024-02-27 18:00:00. EUR.

Rdv devant l’Office de Tourisme SAINT-LARY-SOULAN

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



From village to ski resort. Discover the exceptional heritage and history of this former agro-pastoral village, which became a ski resort in the late 1950s.

Reservations required on 06 42 17 66 31.

Meet in front of the Tourist Office.

De pueblo a estación de esquí. Descubra el excepcional patrimonio y la historia de este antiguo pueblo agrícola y pastoril, que se convirtió en estación de esquí a finales de la década de 1950.

Reserva obligatoria en el 06 42 17 66 31.

Encuentro frente a la Oficina de Turismo.

Vom Dorf zum Skiort. Entdecken Sie das Erbe und die außergewöhnliche Geschichte dieses ehemaligen agro-pastoralen Dorfes, das Ende der 1950er Jahre zum Skiort wurde.

Mit Reservierung unter 06 42 17 66 31.

Treffpunkt vor dem Tourismusbüro.

Mise à jour le 2023-11-20 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65