Pays d’Art et d’Histoire : Visite Nocturne aux Lampions RDV devant l’office de tourisme Saint-Céré, 23 août 2023, Saint-Céré.

Saint-Céré,Lot

La nuit, avec un guide conférencier du Pays d’art et d’histoire, vous emmène à la rencontre de l’histoire et du patrimoine de la ville.

Durée 1h30 environ.

Nombre de places limité. Billetterie en ligne sur le site www.pays-vallee-dordogne ou dans tous les offices de tourisme Vallée de la Dordogne.

Rendez-vous devant l’office de tourisme.

2023-08-23 à 21:00:00 ; fin : 2023-08-23 22:30:00. EUR.

At night, with a guide from the Pays d’art et d’histoire, you will discover the history and heritage of the city.

Duration 1h30 approximately.

Limited number of places. Online ticketing on the website www.pays-vallee-dordogne or in all Dordogne Valley tourist offices.

Meeting point in front of the tourist office

Por la noche, con un guía del Pays d’art et d’histoire, descubrirá la historia y el patrimonio de la ciudad.

Duración: aproximadamente 1h30.

Número limitado de plazas. Venta de entradas en línea en la página web www.pays-vallee-dordogne o en todas las oficinas de turismo del Valle de Dordoña.

Punto de encuentro frente a la oficina de turismo

Nachts mit einem Fremdenführer des Pays d’art et d’histoire (Land der Kunst und Geschichte), der Sie durch die Geschichte und das Kulturerbe der Stadt führt.

Dauer ca. 1,5 Stunden.

Begrenzte Anzahl von Plätzen. Tickets online auf der Website www.pays-vallee-dordogne oder in allen Tourismusbüros Vallée de la Dordogne.

Treffpunkt vor dem Tourismusbüro

