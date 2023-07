MAIS AU FAIT, C’EST QUOI UNE TOURBIÈRE ? RDV devant l’Office de Tourisme Marvejols, 27 juillet 2023, Marvejols.

Marvejols,Lozère

Mais au fait, c’est quoi une tourbière ?

Pénétrez dans le monde fascinant et mystérieux des tourbières ! Comment se formeny-t-elles ? Est-ce qu’elles sont utiles ?

Lors de cette balade familiale, jonchée de petites activités ludiques et pédagogiques,….

2023-07-27 fin : 2023-07-27 . EUR.

RDV devant l’Office de Tourisme

Marvejols 48100 Lozère Occitanie



But what exactly is a peat bog?

Enter the fascinating and mysterious world of peat bogs! How are they formed? Are they useful?

During this family outing, filled with fun and educational activities, you’ll discover…

Pero, ¿qué es exactamente una turbera?

Adéntrese en el fascinante y misterioso mundo de las turberas ¿Cómo se forman? ¿Son útiles?

En esta excursión familiar, llena de actividades divertidas y educativas, descubrirá…

Aber was ist eigentlich ein Torfmoor?

Tauchen Sie ein in die faszinierende und geheimnisvolle Welt der Torfmoore! Wie entstehen sie? Sind sie nützlich?

Auf diesem Familienspaziergang, der mit kleinen spielerischen und pädagogischen Aktivitäten gespickt ist,…

